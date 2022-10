[Communiqué] Calvados : partenariat entre Skello et Yousign

La start-up parisienne Skello, spécialisée dans la gestion des plannings complexes d’entreprises, vient de conclure un partenariat avec la société Yousign. Cette dernière, située à Caen (Calvados), est une entreprise experte dans la signature électronique et la gestion des contrats. Ce partenariat entre les deux entités tourne autour de la fonctionnalité de la signature électronique. Cette solution, proposée par Yousign, permettra aux managers de Skello de réduire de manière significative le temps consacré à l’envoi, la signature et la récupération des feuilles d’heures. Une fois signées, les feuilles d’heures seront collectées et accessibles directement sur la plate-forme Skello sans limitation de temps.

En collaborant avec Skello à la digitalisation des signatures, Yousign apportera un service sécurisé grâce à la valeur juridique de ses solutions. Rappelons que ses solutions de signature électronique sont certifiées eiDAS ou « Electronic IDentification And Trust Services », une norme européenne en matière de transactions électroniques.