[Communiqué] Calvados : ouverture d’un magasin à Caen pour la start-up Cabaïa

Avec plus d’un million de produits vendus depuis sa création en 2015, à Paris, la start-up Cabaïa continue son développement avec un nouveau magasin à Caen (Calvados). Installée dans l’ancien local de la marque de chaussures Pataugas, entre les églises Saint-Jean et Saint-Pierre, la nouvelle boutique a ouvert ses portes le 14 août 2023.

Auparavant connue pour ses bonnets à pompons détachables, l’entreprise Cabaïa est spécialisée dans la commercialisation d’accessoires divers (sac à dos, valises, trousses de toilette, etc.). Dans une vision écologique, l’ensemble de ses produits a été réalisé à partir de matières écoresponsables. L’enseigne a même reçu la certification du label B-Corp, attestant de son impact sociétal et environnemental positif. Elle possède d’autres commerces, notamment à Lille, à Nantes et à Rennes.

Avec deux levées de fonds en 2018 et en 2020 ainsi qu’un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros en 2022, Cabaïa projette d’atteindre les 50 millions d’euros en 2023. Elle envisage aussi de posséder d’ici à 2025 près de 80 boutiques, dont une partie sera franchisée.