L’entreprise YesYes, établie à Caen (Calvados), vient d’annoncer son partenariat avec Orange pour reconditionner les tablettes et les smartphones issus des boutiques de l’opérateur téléphonique en France métropolitaine. Après réception, ces appareils vont être contrôlés, réparés si nécessaire, et reconditionnés au sein de l’atelier de YesYes à Caen. Ils seront ensuite remis sur le marché.

L’objectif de cette jeune entreprise, fondée en 2018, est d’assurer un approvisionnement 100 % français et de conforter son engagement pour un reconditionnement local et surtout écoresponsable. Pour YesYes, un service de proximité est capital pour rassurer et accompagner les acheteurs de plus en plus nombreux à se tourner vers les produits et appareils électroniques de seconde main. Par le biais de cette collaboration, YesYes renforce sa contribution dans la « filière circuit court française ».

En plus des smartphones, YesYes recycle aussi les consoles de jeux et les ordinateurs. L’entreprise, qui compte une quinzaine de salariés dont plus de 50 % sont des jeunes en difficulté d’insertion, a traité environ 20 000 pièces en 2021. Afin de soutenir sa dynamique de croissance, la société ambitionne d’atteindre les 5 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 2022.