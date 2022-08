[Communiqué] Calvados : Normatrans rejoint le groupe Malherbe

Le groupe de transport et de logistique Malherbe, dont le siège se trouve à Rots (Calvados), a acté fin juin 2022 le rachat de l’entreprise Normatrans. Cette dernière œuvre également dans le domaine du transport et de la logistique, et est située à Grentheville, une autre commune du département. La reprise a été officialisée début juillet.

Cette acquisition, motivée par la proximité géographique des deux structures, permet à Malherbe d’étendre son maillage territorial. Rappelons que Normatrans, codétenue par son dirigeant Jean-Philippe Perrin et par NCI (actionnaire de la société depuis 2016), dispose de plus de cinq sites en France.

Le groupe dirigé par les frères Samson renforce ainsi sa position et sa compétitivité sur le marché en intégrant les 330 collaborateurs du Grenthevillois et ses 220 véhicules en exploitation. Ce rachat lui donne l’opportunité d’élargir son offre commerciale, en se positionnant notamment sur la logistique du dernier kilomètre (dernier segment de la chaîne de livraison d’une commande).