[Communiqué] Calvados : Normandise Petfood, Sofrilog, Récréa et le groupe Napoly rejoignent la sixième promotion de l’Accélérateur ETI de Bpifrance

Bpifrance vient de révéler le nom des 27 entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises de la 6e promotion de son programme « Accélérateur ETI ». Quelques-unes d’entre elles sont issues du Calvados, comme le fabricant de produits alimentaires pour chiens et chats, Normandise Petfood, implanté à Vire, et l’entreprise Récréa, située à Saint-Contest et spécialisée dans la gestion d’équipements de loisirs et de sport. S’y ajoutent le spécialiste de la logistique Sofrilog et le groupe familial Napoly, œuvrant dans le transport routier de marchandises en vrac liquide (produits pétroliers, lubrifiants) et en vrac solide (agrégats, céréales). Ces deux dernières entités sont situées à Caen (Calvados).

Ces 27 entreprises ont été choisies pour leur potentiel et leur ambition de développement. Par le biais de ce programme, Bpifrance entend insuffler une considérable dynamique de croissance au sein des PME, notamment des ETI françaises. Les sociétés retenues vont ainsi bénéficier d’un accompagnement à la fois individuel et collectif de vingt-quatre mois, axé sur trois piliers, le conseil, la formation et la mise en relation.