[Communiqué] Calvados : Normandise Pet Food au salon Pet Fair Asia 2023

La société Normandise Pet Food, établie à Vire (Calvados), a participé à la 25e édition du salon Pet Fair Asia qui s’est tenu du 16 au 20 août 2023 au Shanghai New International Expo Center (SNIEC). L’événement a permis aux entreprises et aux industriels, évoluant sur le marché des produits et des services dédiés aux animaux de compagnie, de présenter leurs innovations et leurs offres. Plus de 2 000 exposants étaient présents à ce rendez-vous.

Pour la société Normandise Pet Food, spécialisée dans la production d’aliments pour chiens et chats, ce salon était une occasion de renforcer sa notoriété et de créer de nouvelles relations commerciales. Lors de cet événement, l’entreprise a présenté sa marque Les Repas Plaisir. Il s’agit de recettes gourmandes, complètes et équilibrées pour chats et chiens, composées de pâtés, de friandises et de produits bio. Les nouvelles recettes Care, comprenant des émincés en sauce, font notamment partie des dernières innovations de la marque Les Repas Plaisir.