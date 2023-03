[Communiqué] Calvados : Nauti-Plaisance rejoint Legrand Automobiles

Legrand Automobiles, situé au Mans (Sarthe), a repris le concessionnaire de bateaux Nauti-Plaisance, implanté à Ouistreham (Calvados). Cette entreprise, qui vient d’être cédée par Pierre André, son dirigeant depuis plus de cinquante ans, compte environ 13 salariés et commercialise les marques Prestige et Jeanneau.

Pour la firme calvadosienne, ce rapprochement lui permet de bénéficier de l’expertise ainsi que de la notoriété et du savoir-faire d’un groupe reconnu dans son activité sur le sol français.

Pour le distributeur automobile multimarque, cette reprise répond à plusieurs objectifs. Elle lui permet ainsi de diversifier ses activités dans le nautisme et de renforcer sa présence dans la région Grand Ouest. Par ailleurs, la société envisage d’atteindre un chiffre d’affaires de 240 millions d’euros en 2023, et de 400 millions d’euros en 2025. Pour y parvenir, l’entreprise entend déployer d’autres marques automobiles ainsi que de nouveaux développements dans la distribution de deux-roues.