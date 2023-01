[Communiqué] Calvados : Moderato ambitionne de développer le vin sans alcool

Moderato est une start-up implantée à Douville-sur-Auge (Calvados). Elle est spécialisée dans la production de vin biologique sans alcool. Depuis sa création, elle produit trois variétés de vin : du blanc, du rosé et du pétillant. Ses produits sont aujourd’hui commercialisés dans plus de 500 points de vente en France et à l’étranger.

La jeune pousse ambitionne d’enrichir sa gamme de vins sans alcool. Afin d’atteindre cet objectif, elle a réalisé une levée de fonds d’un montant de 1,5 million d’euros. Elle a obtenu ce financement auprès d’Eutopia, de Bpifrance et de « business angels » du secteur de l’agroalimentaire. Cette somme servira à financer les travaux de R&D et à renforcer ses capacités de production.

Par ailleurs, dans l’objectif de renforcer sa présence sur le marché local, Moderato projette de développer ses activités commerciales. Dans cette optique, ses dirigeants, Sébastien Thomas et Fabien Marchand-Cassagne, ont noué un partenariat commercial avec l’enseigne de grande distribution Carrefour. Dans le cadre de cette collaboration, la jeune pousse va fournir à son nouveau partenaire environ 200 000 bouteilles pour cette année 2023.