[Communiqué] Calvados : Métallerie Bayeusaine au salon SEPEM à Rouen

Implantée depuis plus de quarante ans à Creully (Calvados), la Métallerie Bayeusaine est spécialisée dans le façonnage en sous-traitance. Elle dispose d’un savoir-faire dans le cintrage de tubes, la tôlerie industrielle, la mécano-soudure et la finition parachèvement. En février dernier, la société s’est dotée d’un nouveau matériel de contrôle, un bras de mesure ACE (bras de mesure 3D avec et sans contact) et un scanner Skyline (scanner permettant de diminuer le nombre de passages sur une pièce, et de scanner n’importe quelle pièce en un temps record).

Pour faire découvrir ses solutions pratiques et innovantes, la Métallerie Bayeusaine participera au salon SEPEM qui se tiendra à Rouen du 26 au 28 avril. Il s’agit d’un espace dédié à la sous-traitance industrielle. Son objectif est de répondre à toutes les problématiques industrielles cœur d’usine, parmi lesquelles la productivité, la sécurité, l’environnement et la sous-traitance. Cet événement constitue une véritable opportunité pour les acheteurs et opérationnels souhaitant renforcer leurs relations avec les partenaires et fournisseurs régionaux.

Ce salon sera l’occasion, pour la Métallerie Bayeusaine, d’analyser l’offre de ses concurrents, d’agrandir son réseau de contacts et sa clientèle.