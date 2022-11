[Communiqué] Calvados : Lys Therapeutics investit dans la recherche sur les maladies neurologiques

Implantée à Caen dans le département du Calvados, la société Lys Therapeutics est spécialisée dans le développement des traitements thérapeutiques pour les maladies neurovasculaires et neurodégénératives. Elle a obtenu le label « French Tech Seed » en 2021. Dans le cadre de sa stratégie de développement, elle a réalisé une levée de fonds de plus de 5 millions d’euros. Le spécialiste de la biotechnologie a notamment obtenu le soutien de Bpifrance et d’établissements bancaires de financement de l’innovation.

Cette somme sera consacrée à la production de l’anticorps monoclonal Glunozumab® et à la finalisation des études précliniques en vue des essais en 2024. Ce traitement permettrait de lutter contre la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et l’accident vasculaire cérébral (AVC). La biothérapie de Lys Therapeutics devrait combler l’absence de traitements curatifs liés aux pathologies neurodégénératives. L’objectif à terme est d’améliorer la prise en charge des patients, surtout avec l’augmentation du nombre de personnes atteintes par des maladies neurologiques liées au vieillissement de la population.