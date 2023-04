[Communiqué] Calvados : Lionel Gutton nommé au poste de directeur des opérations de Mutual Logistics

La société Mutual Logistics est implantée à Caen (Calvados). C’est un acteur reconnu dans la préparation de commandes, la gestion de stocks et l’organisation de transport pour les secteurs de l’industrie et de la grande consommation. La firme, qui compte plus de 600 salariés, a nommé Lionel Gutton au poste de directeur des opérations. Il intègre également le comité de direction de l’entreprise, qui va se doter de deux centres de distribution à Bollène (Vaucluse) et à Rennes-Janzé (Ille-et-Vilaine) en 2024. Ce cadre va ainsi être en charge des activités d’entreposage et de transport du groupe en France.

Rappelons qu’avant de rejoindre Mutual Logistics, Lionel Gutton a déjà exercé pour différentes firmes comme France Distribution System, Hays et Gefco. Il a aussi travaillé pour Contract Logistics Ouest et GXO Logistics France. Le nouveau directeur des opérations entend faire bénéficier la société de son savoir-faire et de son expertise pour l’aider à développer davantage ses activités.