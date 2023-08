[Communiqué] Calvados : les sociétés Proximal et Forlabs au « Normandy Horse Meet’Up » les 21 et 22 septembre 2023

La deuxième édition du « Normandy Horse Meet’Up » se tiendra à Deauville (Calvados) les 21 et 22 septembre 2023. Cet événement dédié à la filière équine rassemblera sur un même site près de 95 exposants (chercheurs, fabricants, services de conseil...) qui présenteront leurs produits, services et dernières innovations pour améliorer le bien-être de l’animal et répondre aux différents besoins du marché.

Établie à Caen, Proximal fera partie des sociétés présentes à ce rendez-vous. Cette entreprise évolue dans la conception et la fabrication de solutions d’éclairage à LED pour les activités et infrastructures équestres. Ses solutions améliorent le bien-être, la sécurité ainsi que la performance du cheval.

Forlabs, également basée à Caen, tiendra elle aussi un stand à cette occasion. Cette start-up est spécialisée dans le développement d’applications sur-mesure dédiées aux professionnels. Elle est notamment connue pour son outil « Hipo Training », qui permet aux cavaliers de créer un programme d’entraînement personnalisé, adapté à leurs besoins et objectifs, ainsi qu’aux caractéristiques individuelles de leur cheval.