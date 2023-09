[Communiqué] Calvados : les entreprises Edhya et Equideclic au Normandy Horse Meet’Up du 21 au 22 septembre 2023

À l’instar de Forlabs et de Proximal, Edhya et Equideclic sont deux entreprises du département du Calvados qui répondront présentes au Normandy Horse Meet’Up, dont la deuxième édition se prépare à Deauville. Cet événement, qui mettra en avant la filière équine, aura lieu les 21 et 22 septembre 2023.

Implantée à Saint-Martin-de-la-Lieue, Edhya, filiale du groupe Bernard, est spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires pour les chevaux. Les produits proposés par la société sont créés et développés à partir d’ingrédients naturels. Ils sont adaptés à la digestion, à la performance et au comportement de cette espèce animale.

Equideclic est une agence de communication établie à Mouen. Elle offre aux entreprises un large choix d’outils informatiques et de communication. Sa mission est en partie axée sur l’optimisation de la gestion commerciale et de l’information de ses clients. Son expérience dans la filière équine lui permet de conseiller et de proposer des solutions complètes (référencement, création de sites Internet, de logiciel de gestion d’élevage ou de commerce) aux acteurs de ce secteur.