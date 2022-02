[Communiqué] Calvados : Legoupil Industrie va se doter d’une nouvelle usine

Legoupil Industrie, située à Vire dans le département du Calvados, évolue sur le marché de la conception, de la construction et de l’installation de bâtiments industriels modulaires. Après s’être dotée d’un bâtiment de 1 000 m², l’entreprise prévoit d’aménager une nouvelle usine, à Vire, en 2023. Selon Christophe Koeppel, le directeur général de Legoupil Industrie, cette infrastructure assurera de nouvelles opportunités d’emplois. Rappelons que la société compte à ce jour plus de 140 salariés. L’année 2022 confirmera les choix économiques et techniques de cette manufacture.

La construction de cette usine s’inscrit dans la politique de croissance de l’entreprise pour les prochaines années. Elle vient compléter les projets déjà engagés en 2021. Soulignons que, l’année précédente, Legoupil Industrie a investi, avec la participation financière de France Développement, dans une nouvelle machine. La structure a, en outre, dépensé environ 1 million d’euros pour réaménager son outil de production.