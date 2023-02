[Communiqué] Calvados : le transporteur sarthois Étoile routière passe dans le giron du groupe Malherbe

Acteur de premier plan du transport et de la logistique, le groupe Malherbe a réalisé une nouvelle acquisition. La société, dont le siège se trouve à Rots (Calvados), a officialisé le rachat de l’entreprise Étoile routière, implantée à La Flèche (Sarthe), en décembre 2022. Cette PME évolue dans le transport frigorifique et dans la logistique. Elle compte 440 collaborateurs et possède des plates-formes de regroupement et des sites logistiques à La Flèche, La Ferté-Bernard, Bailleul et Inglé.

Cette acquisition permet au groupe normand de densifier son ancrage territorial, notamment dans l’ouest de la France, sa stratégie visant à racheter les entreprises situées dans des zones géographiques où il est moins présent. Ce rapprochement lui permet aussi d’ajouter un autre produit phare à son portefeuille dans le panel de l’agroalimentaire. Malherbe a déjà repris deux sociétés, dont le transporteur toulousain LM Trans Fret en avril 2022 et l’entreprise grenthevilloise Normatrans.