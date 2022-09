[Communiqué] Calvados : le spécialiste du réemploi, Le Plateau Circulaire, se diversifie dans le secteur du bâtiment.

La société Le Plateau Circulaire, implantée à Caen (Calvados), est spécialisée dans la vente de bois et de matériaux de construction. L’entreprise prévoit de mobiliser plus de 600 000 euros dans le renforcement de son site de production à Grentheville (Calvados). Cet investissement devrait lui permettre d’aménager une nouvelle plate-forme de 1 000 m2. Cette unité sera destinée au recyclage de matériaux issus du secteur du bâtiment. Pour l’enseigne, l’intégration de cette nouvelle filière s’inscrit dans la diversification de ses activités. À travers cette initiative, l’entreprise, qui œuvre dans la sphère de l’économie sociale et solidaire, ambitionne de renforcer sa rentabilité économique.

La nouvelle plate-forme devrait être opérationnelle d’ici à la fin de cette année. Pour assurer son fonctionnement, l’entreprise prévoit d’effectuer cinq ou six recrutements. Pour réunir le budget nécessaire, l’entreprise a lancé un appel à subventions auprès de la région Normandie ainsi qu’auprès de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle a également mené une campagne de financement participatif afin de l’aider à compléter son outillage.