[Communiqué] Calvados : le groupe Tertu prévoit de produire du bioéthanol de deuxième génération à Blainville-sur-Orne

Le groupe ornais Tertu, spécialisé dans la fabrication de glissières de sécurité mixtes bois-métal, projette de produire du bioéthanol de deuxième génération sur la zone portuaire de Blainville-sur-Orne, près de Caen (Calvados), via son projet « TH2 ». Celui-ci a pour objectif de valoriser, de façon plus moderne et innovante, les déchets de bois issus de l’industrie et des déchetteries (bois de construction, mobilier, palettes en bois). Ces rebuts seront principalement prélevés sur l’axe de la Seine entre Gennevilliers et Le Havre. Ils seront à 70 % acheminés par voie maritime jusqu’au port de Caen, pour être ensuite transformés en énergie verte.

Pour concrétiser ce projet, le groupe, dirigé par Vincent Calleja, prévoit d’aménager une usine sur une ancienne friche industrielle située sur le canal de Caen. La société prévoit de débuter les travaux d’ici à l’été 2023, pour une mise en service escomptée en septembre 2026. La société entend produire 60 000 litres de bioéthanol de deuxième génération par jour sur ce site. Ce biocarburant sera ensuite intégré au réseau de carburants de la région.

Le coût total de ce projet est estimé à environ 160 millions d’euros. Il permettra la création d’emplois directs et indirects en Normandie. Il contribuera également à favoriser et à promouvoir le développement de la mobilité verte dans la région.