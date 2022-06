[Communiqué] Calvados : le groupe Agrial reprend la société Reilhe Martin

Agrial, un acteur de l’agroalimentaire établi à Caen (Calvados), est un groupe coopératif qui rassemble environ 12 000 agriculteurs à travers la France. Dans le cadre du renforcement de sa branche viandes au sein du pavillon de la volaille sur le marché de Rungis, le groupe a annoncé la reprise de la société Reilhe Martin, une structure spécialisée dans la distribution en gros de volailles et de gibier.

Pour Agrial, cette opération de croissance externe permet de compléter ses activités sur ce marché d’intérêt national du Val-de-Marne. Elle offre également la possibilité au groupe de poursuivre sa démarche dans la commercialisation de produits de qualité. Déjà présent sur le site à travers le grossiste et distributeur Avigros, le groupe conforte ainsi son assise grâce à l’intégration d’une nouvelle enseigne qui commercialise plus de 5 000 tonnes de viande par an.

Soulignons que, selon les termes du rachat, Pierre Portier, copropriétaire de la société Reilhe Martin, conservera son poste à la tête de l’enseigne. Il pourra accompagner la reprise d’activité de la branche viandes du groupe Agrial.