[Communiqué] Calvados : « Le Cube », la nouvelle innovation de Kelib Light and Design

Kelib Light and Design (KLD), implantée à Caen (Calvados), est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires et d’éclairages innovants. Elle vient de lancer un nouvel objet lumineux baptisé « Le Cube », qu’elle a présenté fin août 2023.

Ce cube lumineux de quatre mètres de haut est composé de 8 000 LED. Grâce à sa taille imposante et à sa technologie avancée, il est capable de produire une grande variété d’effets lumineux et de couleurs. Il peut ainsi créer des ambiances uniques et personnalisées, adaptées à différents événements tels que des concerts, des défilés de mode ou encore des clips musicaux. Cette nouvelle offre de KLD devrait révolutionner le secteur de l’éclairage scénique.

Actuellement, l’équipe travaille sur l’exploration des différentes possibilités offertes par « Le Cube ». Elle étudie sa déstructuration pour créer un rideau de plus de 50 mètres de long pouvant potentiellement servir d’écran.