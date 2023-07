[Communiqué] Calvados : lancement d’un distributeur de plats préparés par Adial

Connue pour son offre de pizzas à la demande, la société Adial, établie à Lisieux (Calvados), s’est lancée dans le domaine de la restauration. En vue de poursuivre sa diversification, elle a récemment dévoilé un nouveau modèle de distributeurs automatiques, baptisé MIDA.

Cette nouvelle machine sert à distribuer des repas complets (chauds ou froids) comprenant une entrée, un plat de résistance et un dessert. Elle peut contenir près de 90 plats précuits ou de produits frais et surgelés. Elle est, par ailleurs, équipée d’un ordinateur intégré qui assure la gestion du stock et le contrôle des dates limites de consommation. En outre, ce distributeur dispose d’un écran tactile pour visualiser le contenu des plats afin d’aider les consommateurs dans le choix de leur menu.

Selon la société calvadosienne, la MIDA constituerait un point de vente plus accessible, en particulier lors des périodes de grandes affluences. Elle permettrait également aux restaurateurs de développer leurs offres en proposant une multitude de plats, à toute heure de la journée et de la nuit (petit-déjeuner, déjeuner, dîner, goûter).