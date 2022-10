[Communiqué] Calvados : la start-up Lormauto s’associe avec EFI Automotive

Implantée à Lisieux, dans le Calvados, la jeune entreprise Lormauto transforme des voitures thermiques en véhicules électriques. Elle vient d’officialiser sa collaboration avec EFI Automotive, fabricant de capteurs automobiles basé dans l’Ain. Ce partenariat va permettre à Lormauto de bénéficier des ressources techniques de l’équipementier automobile aindinois.

L’entreprise travaillera avec la structure Axandus d’EFI Automotive, qui vise notamment l’accélération des start-up industrielles. Ainsi, Lormauto va disposer de l’accompagnement du groupe pour l’optimisation et le choix des solutions mécatroniques et électroniques. EFI Automotive va également partager ses savoir-faire en « design-to-cost » et en achats, ainsi que son écosystème de fournisseurs partenaires.

Par ailleurs, l’entreprise lexovienne pourra bénéficier des connaissances robotiques industrielles d’Akeoplus, une filiale d’EFI Automotive. La jeune pousse est en attente de son homologation auprès de l’organisme de certification automobile (UTAC). Elle pourra ensuite accélérer le développement des « Twingo augmentées » dont l’intérieur, les pneus et les amortisseurs seront totalement rénovés.