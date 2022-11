[Communiqué] Calvados : la start-up Limengo intègre le groupe AVEC

Le groupe français AVEC accueille la start-up calvadosienne Limengo.

La jeune pousse Limengo, implantée à Colombelles (Calvados), crée des applications web et mobiles pour les établissements de santé. Le 4 novembre 2022, la start-up, composée de cinq collaborateurs, a rejoint le groupe AVEC. Ce dernier est une entreprise proposant un service d’accompagnement et de prise en charge des jeunes en état de dépendance. Il possède 400 établissements et emploie 12 000 salariés.

Appuyée par BPI France, la Région et le Fonds Européen de développement régional, la jeune pousse a conçu la solution de planning Staffea. L’application Staffea (solution complète de gestion de planning et de remplacement simplifiant la planification d’équipes), dédiée aux professionnels de la santé, complète la plate-forme inclusive du groupe AVEC. En intégrant le réseau du groupe de santé, la jeune entreprise contribue au développement de ce dernier dans le secteur du digital. Elle apporte son expertise dans le domaine de l’e-santé.

L’acquisition de Limengo s’inscrit dans la stratégie du groupe AVEC d’occuper la première place en tant qu’opérateur global de santé en France.