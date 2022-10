[Communiqué] Calvados : la start-up Arterya rejoint le programme d’accompagnement NormanDeepTech.

Après sa deuxième levée de fonds bouclée en juin dernier, la jeune entreprise Arterya, implantée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), poursuit sa croissance. Spécialisée dans le domaine de la recherche et du développement en biotechnologie, elle vient d’intégrer le programme d’accélération NormanDeepTech. Ce programme est porté par Normandie Valorisation et Normandie Incubation, et il a pour but de valoriser et d’accompagner les start-up « deeptech » de moins de trois ans.

Arterya se distingue notamment par sa solution permettant de faciliter les prélèvements pour la gazométrie artérielle. Elle a développé « Blood’Up », un dispositif médical, sous forme de bracelet, qui va permettre l’exposition artérielle de la zone à prélever par un système lumineux. Ainsi, la jeune pousse bénéficiera d’une offre d’accompagnement sur-mesure et adaptée à ses besoins pendant environ six à vingt-quatre mois.

L’entreprise envisage la production d’une vingtaine de prototypes avant la fin de l’année. Elle prévoit le lancement de la phase de test en 2023 et la réception de la conformité européenne (marquage CE) d’ici à 2024. Par ailleurs, Arterya vient de recevoir le « Prix d’honneur EPOPEA 2022 » grâce à cette innovation médicale.