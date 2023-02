[Communiqué] Calvados : la société Ubiplug prépare sa seconde levée de fonds

La start-up Ubiplug, implantée à Saint-Contest (Calvados), est une MedTech évoluant dans le secteur des technologies médicales. Elle conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux innovants, destinés à la réduction des infections dans le domaine de l’hémodialyse. Baptisé « uPlug », l’outil permet de connecter facilement et en toute sécurité un patient à un appareil d'hémodialyse. Ce dispositif médical, qui comprend un système de valve breveté, vise à réduire le nombre d'infections chez les patients et à faciliter le traitement de l'insuffisance rénale terminale.

Pour la mise sur le marché de ce dispositif, la société, qui avait reçu le marquage CE en 2022, prévoit une collecte de fonds de type B cette année. Grâce à cette nouvelle aide financière, l'entreprise pourra achever le processus de commercialisation de son produit. Elle permettra également à la jeune pousse de gagner en notoriété à l’échelle internationale. Ubiplug cible notamment les marchés espagnol, italien et américain. Ubiplug envisage même d'ouvrir un bureau aux États-Unis courant 2023.