[Communiqué] Calvados : la société normande Coulidoor retrouve son statut d’entreprise familiale

La société Coulidoor, établie à Verson (Calvados), vient de retrouver son statut d’entreprise familiale en rachetant à l’investisseur lyonnais Orfite les 51 % de son capital qu’elle lui avait cédé en 2006. Depuis seize ans, Orfite a accompagné dans sa stratégie de développement la firme spécialisée dans la fabrication de portes de placards et autres aménagements sur mesure. Il lui a, en outre, permis d’assurer sa transmission entre Michel Visse, le fondateur, et son fils Arnaud Visse, qui sont aujourd’hui les actionnaires majoritaires de la structure. Dans la continuité de cette reprise, Coulidoor a dernièrement créé sa holding baptisée « Essor », qui détient désormais 100 % de son capital et de celui de sa filiale Pro-Steel, située dans le département de l’Eure.

Pour Michel et Arnaud Visse, cette prise d’indépendance s’inscrit dans un projet à plus long terme qui prévoit, entre autres, la restructuration de la direction. D’ici à fin 2022, Coulidoor compte créer une holding de managers en ouvrant son capital à quelques-uns de ses cadres.