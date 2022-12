[Communiqué] Calvados : la société Legallais a dévoilé sa plateforme logistique automatisée à Saint-André-de-l’Orne

La société Legallais, implantée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), est spécialisée dans la commercialisation de produits de quincaillerie destinés aux professionnels du bâtiment. Elle a inauguré, le 1er décembre 2022, l’extension de son site logistique à Saint-André-sur-Orne (Calvados). Avec cet agrandissement, la surface de l’entrepôt est passée de 24 000 m2 à 45 000 m2. Le nouvel espace est constitué d’une plateforme robotisée occupant une surface de 3 000 m2 et équipée de 52 navettes KNAPP (système de stockage automatisé pour les conteneurs, les cartons et les plateaux modulaires). S’y ajoute un bâtiment de 18 000 m2 destiné aux activités non mécanisées et au flux des objets volumineux.

La construction de ce nouvel entrepôt, un projet soutenu par la Région, s’inscrit dans le cadre du plan de développement de Legallais. La plate-forme logistique a été réalisée par le cabinet 13 Architecture, le bureau d’études B Ingénierie, les sociétés Etyo, Argan, Idec et Knapp.

La société envisage de recruter 25 salariés afin d’accompagner sa croissance. Notons qu’en 2025 elle ambitionne d’installer un deuxième robot sur le site. Plus de 20 millions d’euros ont été investis dans la construction de ce nouveau bâtiment et l’installation du système automatisé.