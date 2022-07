[Communiqué]Calvados : la SAS Agrigaz à Vire a été inaugurée

Le spécialiste de la méthanisation, Agrigaz, a ouvert ses portes au public les 24 et 25 juin 2022. Des visites, des petits ateliers et des expositions ont ainsi été proposés sur son site dans la zone d’activités de La Papillonnière, à Vire (Calvados). Ces événements étaient organisés avec la chambre d’agriculture de Normandie et s’inscrivaient dans le cadre de l’inauguration de cette unité dédiée à la valorisation du biogaz issu de déchets agricoles.

Rappelons que la création du site, mis en service en septembre 2020, découlait d’un projet porté par un groupement d’une quarantaine d’agriculteurs. L’objectif est d’extraire du biométhane à partir du biogaz obtenu grâce au processus de valorisation des déchets agricoles (déshydratation, désulfuration, filtration, surpression, compression et épuration).

Aujourd’hui, l’entreprise Agrigaz produit 250 normo mètres cubes de biométhane par heure. Ce gaz, répondant aux exigences de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), est écoulé sur le réseau de distribution de gaz du pays.