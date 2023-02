[Communiqué] Calvados : la distillerie C'est Nous remporte l’or aux World Gin Awards 2023

Les résultats de l'édition internationale des World Gin Awards 2023 ont été annoncés en janvier dernier. Implantée à Colombelles (Calvados), C’est Nous a remporté la médaille d'or mondiale du Meilleur gin français ainsi que de la qualité gustative. Cette jeune entreprise est une distillerie artisanale normande créée en 2016. Elle a remporté cette distinction grâce à sa gamme de gins élaborés à partir de recettes originales (dans des alambics en cuivre Pot Still).

La cérémonie de remise des prix a réuni à Londres (Angleterre) des entrepreneurs du secteur des boissons alcoolisées, et des amateurs de spiritueux de qualité du monde entier. Pour rappel, tous les ans, les World Gin Awards sélectionnent les meilleurs gins de renommée mondiale. Le jury est composé de plus de 80 experts des quatre coins de la planète. L'objectif de ces récompenses est de promouvoir les meilleurs gins auprès des consommateurs et du commerce à travers le monde.