[Communiqué] Calvados : la convention de partenariat entre SNSM et Labéo pour la réalisation de prélèvements en mer.

La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) possède huit stations sur le littoral du département du Calvados. C’est une association de bénévoles composée de canotiers, de nageurs, de plongeurs et de mécaniciens. Pour les interventions d’assistance et de secours en mer, elle utilise une flotte de navires. La SNSM a conclu un partenariat avec le laboratoire d’analyses Labéo, implanté à Saint-Contest (Calvados). L’accord officialise la mise à disposition de ses bateaux pour les prélèvements en mer de Labéo.Ce centre d’analyses et de recherche est spécialisé dans le contrôle de la qualité des aliments, la santé animale et contribue à la préservation de l’environnement.

Dans le cadre de la convention de partenariat entre la SNSM et Labéo, les équipages de l’association seront mis à la disposition du laboratoire d’analyses. La flotte de la SNSM sera utilisée pour les essais de Dronormand, un projet de Labéo et de l’ÉSITC (École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction). Des drones seront déployés en mer, et leur suivi nécessitera l’assistance de la SNSM. Par ailleurs, la collaboration permettra de soutenir financièrement la SNSM et d’organiser des formations de sauveteurs à l’avenir.