[Communiqué] Calvados : l’entreprise Sofame investit 1 million d’euros pour l’extension de son usine

Implantée à Chouain (Calvados), l’entreprise Sofame est spécialisée dans la fabrication de pièces destinées aux sous-traitants industriels dans les secteurs automobile, naval, agroalimentaire et pharmaceutique. D’ici à 2023, elle compte agrandir son site de production et prévoit de mobiliser près de 1 million d’euros pour réaliser ce projet. Plus de 800 m2 viendront s’ajouter à l’actuel atelier de 1 000 m2. De nouvelles machines multitâches seront également installées dans ce nouvel espace, afin de répondre à la hausse des commandes.

Par ailleurs, la société Sofame a engagé une démarche RSE avec l’installation de panneaux photovoltaïques afin de réduire les dépenses énergétiques de ses activités. Elle entend poursuivre son développement par l’obtention de labels de qualité en créant un environnement de travail optimal. L’entreprise souhaite aussi accélérer sa croissance économique en accédant à d’autres marchés et en renforçant sa présence sur le secteur de l’aéronautique. Précisons que pour faire face à l’augmentation de sa production, l’usine prévoit de recruter plus d’une dizaine de salariés.