[Communiqué] Calvados : l’entreprise Normandise Pet Food, à Vire, prête pour la « Caravane de l’emploi » pendant deux foires normandes

La société Normandise Pet Food, implantée à Vire dans le département du Calvados, est spécialisée dans la production d’aliments sains et équilibrés pour chiens et chats. Elle a installé sa « Caravane de l’emploi » à l’occasion de deux manifestations normandes : la foire Sainte-Croix de Lessay (Manche), qui s’est déroulée du 8 au 10 septembre, et la Foire internationale de Caen, organisée du 15 au 17 septembre.

Lors de l’événement, le stand d’information a permis de faciliter les échanges entre le personnel de l’entreprise et d’éventuels futurs collaborateurs . Une borne vidéo permettait aux visiteurs de découvrir les activités de la société. En outre, les personnes intéressées par les opportunités proposées pouvaient postuler directement sur place. Dans le cadre de son développement, la firme cherche à pourvoir une soixantaine de postes, principalement dans le domaine de la logistique ainsi que dans les fonctions supports et techniques.