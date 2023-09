[Communiqué] Calvados : l’entreprise Forterro au salon Solutions, à Paris

Éditeur de prologiciels de gestion intégrée (PGI) à destination des entreprises industrielles, la société Forterro propose à ses clients des solutions adaptées à leur secteur d’activité. Présente depuis trente ans sur le marché, cette société poursuit sa croissance externe avec comme objectif de quadrupler sa taille dans les quatre années à venir.

Engagé dans l’innovation et le partage d’expérience, le groupe sis à Caen (Calvados) assistera au prochain salon Solutions qui se déroulera à Paris les 3 et 4 octobre 2023. Cet événement permet de retrouver les marques les plus novatrices et performantes dans le secteur de l’édition de logiciels.

Rappelons également que l’entreprise Forterro a été présente à la 54e édition du Paris Air Show en juin dernier. Pendant cinq jours, elle a exposé sa gamme de PGI dédiée aux équipementiers et sous-traitants de la filière aéronautique.

Enfin, Forterro soutient les événements industriels majeurs comme les Trophées de l’industrie du Grand Ouest et les Assises de l’Industrie.