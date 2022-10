[Communiqué] Calvados : L’entreprise Domaine Familial Louis Dupont a été récompensée aux trophées de l’agroalimentaire.

L’entreprise Domaine Familial Louis Dupont, implantée à Victot-Pontfol (Calvados), est spécialisée dans la production de cidres millésimés et de pommeau. Son exploitation date de plus de vingt-cinq ans, et le premier millésime de son cidre a été obtenu en 2020.

L’enseigne a participé à la 16e édition des trophées de l’agroalimentaire qui s’est déroulée à Caen (Calvados). Elle a été organisée par l’association régionale des entreprises alimentaires en partenariat avec Village By CA Normandie. Durant cet événement, le Domaine Familial Louis Dupont a été récompensé pour son blanc de pomme, qui est un cidre monovariétal. Ce produit a obtenu le prix dans la catégorie Export pour la qualité de son innovation.

L’événement vise à encourager les entreprises à innover. Il soutient également les producteurs afin de faciliter la commercialisation de leurs produits tout en protégeant leurs marques et en incitant les financements. Par ailleurs, Village By CA Normandie va également fournir un accompagnement aux lauréats.