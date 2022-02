[Communiqué] Calvados : l’entreprise Ateliers Mondevillais de Constructions Métalliques (AMCM) participe à la réalisation du village olympique de Paris 2024

Laurent Chataigner, le président des Ateliers Mondevillais de Constructions Métalliques (AMCM) a décroché un contrat pour participer à la construction du futur village olympique pour les JO de Paris 2024. En effet, en partenariat avec le groupe Eiffage Construction, l’entreprise AMCM, implantée à Mondeville (Calvados), a pour mission de construire les balcons, les escaliers, les coursives, les pergolas et les structures métalliques supportant les panneaux photovoltaïques sur les toits. Elle s’est notamment engagée à concevoir l’assemblage des structures métalliques à une construction en bois de tous les bâtiments du village olympique. À noter que ce dernier est réparti sur trois sites, à savoir Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et s’étend sur 330 000 m2.

Créée en 1981, AMCM est une PMI spécialisée dans la construction métallique et la serrurerie industrielle. Sa principale activité est la réalisation de charpentes (ossatures secondaires, planchers, passerelles...). Au sein d’un atelier couvert de 1 900 m2 à Mondeville, elle dispose d’un parc machines permettrant de réaliser des grands éléments et structures lourdes destinés aux grandes entreprises. Pour AMCM, le chantier du futur village olympique de Paris 2024 concernera des bâtiments sur 33 000 m2, qui représentent 400 tonnes d’acier, près de 20 000 heures de travail et plus d’une année de chiffre d’affaires sur trois ans. Le village olympique sera livré à temps pour accueillir les athlètes olympiques et paralympiques avec leur encadrement technique, ainsi que les membres du Comité d’organisation des JO, les officiels et les journalistes de différentes nations.