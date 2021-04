[Communiqué] Calvados : l’agence B’Plast de Vire nomme un nouveau directeur

L’entreprise B’Plast œuvre dans le secteur de la fabrication, de la vente et de la pose de fenêtres, portails et volets. Le 1er mars 2021, son agence de Vire (Calvados) a accueilli un nouveau directeur, François-Xavier Dujardin. Ce dernier est bien « connu dans l’entreprise. Il est l’exemple parfait du jeune homme qui a commencé en bas et qui est désormais à la tête de deux agences, Bayeux et Vire », précise Dominique Lair, PDG de la société B’Plast.

Pour rappel, François-Xavier Dujardin a intégré le réseau comme vendeur il y a 14 ans et a gravi les échelons en seulement quelques années. « C’est dans nos gênes, on aime beaucoup faire progresser nos salariés. Même les personnes sans qualification peuvent nous rejoindre. On les formera. Il faut aussi savoir que nous misons beaucoup sur les primes de qualité. Chez nous, il y a vraiment moyen de gagner correctement sa vie et d’avoir un vrai métier », renforce Dominique Lair.