La start-up Juliette est une jeune entreprise fondée en 2020 par Karline et Baptiste Hamain à Cabourg (Calvados). Elle évolue dans la conception, le développement et la fabrication de produits d’hygiène et de cosmétique naturels et sains. Elle est connue pour son gel douche en poudre à diluer, constitué majoritairement de composants naturels. Afin de donner un nouvel élan à sa croissance, la société vient de racheter l’entreprise Pimpant, spécialisée dans la fabrication de produits ménagers naturels pour le linge, la vaisselle…

Cette acquisition permettra à Juliette d’étoffer son offre, d’élargir sa clientèle, mais aussi de se positionner comme le « partenaire engagé des familles ». Elle conforte en outre son engagement en faveur de l’environnement puisque, comme elle, Pimpant propose des produits écoresponsables.

Ce rapprochement va également lui permettre de bénéficier de l’expertise de Pimpant sur la partie recherche et développement, ainsi que des points de vente de la marque. Pour l’heure, le but de la start-up Juliette est de multiplier par cinq l’activité de Pimpant par rapport à celle de 2021, et d’accroître son chiffre d’affaires pour les prochaines années.