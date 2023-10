[Communiqué] Calvados : investissements du groupe ISB à Moult-Chicheboville et à Honfleur

Le groupe ISB, implanté à Bruz (Ille-et-Vilaine), est spécialisé dans la fabrication de produits en bois. Afin d’accélérer son développement, il a décidé d’investir dans ses sites de production à Moult-Chicheboville et à Honfleur (Calvados).

Pour son établissement de Moult-Chibeboville, la société a engagé 3,5 millions d’euros et vient d’acquérir la machine industrielle PowerMat 3000, mise en service l’été dernier. Évalué à 3 millions d’euros, cet outil lui permet de travailler le bois en 3 D. En outre, une nouvelle ligne de production, baptisée « Apache », est en cours d’installation. Elle sera destinée au traitement et à la finition, et devrait être opérationnelle à la fin de l’année 2023. Pour renforcer son développement, le groupe envisage une extension de 15 000 m² supplémentaires pour ce site.

Par ailleurs, d’autres projets d’extension sont prévus pour les installations d’ISB à Honfleur. D’ici à la fin de l’année, son site portuaire passera de 80 000 m² à 100 000 m². Et une seconde usine de production devrait être aménagée dans cette ville à l'horizon 2026.