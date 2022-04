Ingenium digital learning est une entreprise de Caen (Calvados) spécialisée dans la conception de dispositifs de formation digitale. Dans un communiqué publié fin mars 2022, elle a annoncé le rachat de LearnaTech, son homologue originaire du Mans (Sarthe). Selon Claire Bernagaud, sa directrice générale, cette opération de croissance externe offre à l’entreprise la possibilité de compléter son champ d’expertise et d’augmenter sa capacité à répondre aux demandes des clients. Pour Frédéric Labussière, le rapprochement avec l’enseigne caennaise est une occasion de développer en commun de nouveaux projets pédagogiques digitaux.

L’objectif pour Ingenium digital learning est de structurer sa branche « conseil et formation ». L’entreprise prévoit également de renforcer son pôle développement web autour de la plate-forme Moodle (un outil permettant aux formateurs de créer des espaces privés personnalisés en ligne). Signalons qu’elle propose des contenus pédagogiques (vidéos, modules d’e-learning…) aux entreprises, aux établissements de formation et aux organisations publiques et privées.