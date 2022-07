[Communiqué] Calvados : inauguration de la nouvelle centrale logistique de la SCA Normande

En juin 2022, la SCA Normande, centrale d’approvisionnement des centres E.Leclerc en Normandie, a inauguré sa nouvelle plateforme logistique dans la zone des Hauts-de-Glos près de Lisieux (Calvados), en présence des dirigeants de la société, des adhérents du réseau E.Leclerc et d’élus locaux. Le bâtiment, ultra moderne, est occupé par deux entrepôts, dont l’un est dédié au frais et l’autre est consacré au sec. Le second, plus grand, est doté d’une tour logistique de 42 mètres de hauteur. L’essentiel de l’automatisation du site se trouve dans cet entrepôt.

La plateforme, érigée sur 40 mètres de hauteur, est en mesure de traiter jusqu’à 140 palettes à l’heure en réception automatique. Grâce à cette infrastructure écoresponsable, il est possible de rationaliser les étapes de traitement des produits, d’optimiser la surface utile et de diminuer la pénibilité du travail des opérateurs. Par ailleurs, sa conception a pour objectif d’optimiser économiquement et écologiquement l’ensemble des livraisons vers les 40 hypermarchés et les 60 drives du réseau E.Leclerc en Normandie. Afin de réduire son empreinte environnementale, la centrale compte traiter et revaloriser les déchets qu’elle génère.