[Communiqué] Calvados : Iguana Yachts lance l’Iguana Foiler

Établie à Caen (Calvados), Iguana Yachts est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de yachts et canots à chenilles, et est particulièrement connue pour ses bateaux amphibies. Afin de conforter sa stratégie en faveur de l’environnement et du développement durable, le fabricant vient de lancer une version électrique et volante de ses bateaux amphibies. Il a présenté ce nouveau modèle, baptisé « Iguana Foiler », lors du Cannes Yachting Festival, qui a eu lieu en septembre 2022. Ce nouveau produit sera commercialisé début 2024. La société affirme avoir une prévente à destination de l’Allemagne.

L’Iguana Foiler, dessiné par Fritsch et Durisotti, se dotera d’une motorisation électrique hors-bord provenant du fabricant norvégien de moteurs marins électriques Evoy. Il s’équipera, par ailleurs, de foils rétractables qui réduiront par deux la consommation d’énergie. Ce yacht silencieux, d’une longueur de 10 mètres, aura une vitesse de 30 nœuds et une autonomie de 50 milles. Grâce à ses foils, il sera en mesure de voler au-dessus des vagues. L’Iguana Foiler conservera les chenilles rétractables lui permettant de rouler de manière autonome sur terre et de se mettre à l’eau sans assistance.