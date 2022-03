[Communiqué] Calvados : Franprix et Monoprix prolongent leur partenariat avec Sofrilog

Sofrilog est un spécialiste de la logistique et du transport grand froid siégeant à Caen (Calvados). Le 2 mars 2022, la société a annoncé le prolongement de son partenariat avec les enseignes de grande distribution Franprix et Monoprix. Le prestataire de services assurera jusqu’en 2025 le stockage des produits surgelés, la préparation de commandes en vocal et la livraison des produits dans les magasins ainsi que dans les points de vente des deux enseignes, en France. Pour le compte de Franprix, l’entreprise gère l’entreposage de 600 références de surgelés et achemine 2,5 millions de colis par an vers 880 magasins. Du côté de Monoprix, elle livre trois millions de colis par an dans 317 magasins et prend en charge la logistique de 800 références de surgelés.

Rappelons que dans le souci de réduire son impact environnemental, Sofrilog a décidé de stocker sur un seul site les produits des deux enseignes. L’entreprise utilise aussi des fluides frigorifiques à potentiel de réchauffement global (PRG) neutre pour alimenter ses chambres froides. Elle approvisionne également une partie de sa flotte de véhicules avec du gaz naturel.