[Communiqué] Calvados : Filix, Legoupil Industrie, A.L.G PLAST et Sehyma aux « Rendez-vous d’affaires de Normandie » de 2022

La 20e édition des « Rendez-vous d’affaires de Normandie » (RAN) s’est tenue le 11 octobre 2022 à Deauville (Calvados). Cet événement est organisé par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Normandie. Il a pour objectif de mettre en relation les donneurs d’ordre, les sous-traitants, les fournisseurs et les distributeurs de Normandie avec des sociétés issues d’autres régions. Plusieurs entreprises du département du Calvados ont participé à cette rencontre professionnelle. Parmi elles figure Filix. Cette structure, établie à Condé-en-Normandie, se positionne dans le domaine de la fabrication du fil élastique. Elle est présente dans les secteurs de l’habillement, de l’industrie et du médical.

Le constructeur immobilier Legoupil Industrie, implanté à Vire-Normandie, faisait également partie des entreprises calvadosiennes présentes aux RAN 2022 . S’y ajoutait la société A.L.G PLAST, originaire de Carpiquet, spécialisée dans l’usinage de pièces et d’ensembles sur mesure à partir de matériaux thermoplastiques. L’entreprise Sehyma, implantée à Mondeville et opérant dans la fabrication de produits d’hygiène, a également pris part à ce rendez-vous.