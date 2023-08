[Communiqué] Calvados : Factem, des innovations pour les pilotes et les passagers

L’entreprise Factem, implantée à Bayeux (Calvados), est spécialisée dans la conception et la fabrication de casques, de micros et de solutions acoustiques pour le secteur aéronautique civil et militaire. Dans le cadre de son développement, elle a mis au point un casque capable de surveiller les constantes physiologiques du pilote en vol, en relevant sa fréquence cardiaque. Cet équipement a été conçu pour le projet « Single Pilot Operation » d’Airbus et permet d’évaluer l’état de fatigue ainsi que la capacité du pilote à poursuivre son vol.

Dans le cadre de cette initiative, Factem participe aussi au développement du projet « Toucans ». Ce dernier prévoit l’intégration de capteurs d’électroencéphalographie sur un casque communicant. Des électrodes capteront la fréquence cérébrale afin de mesurer le niveau de concentration, de prévenir les malaises ou de réveiller le pilote en cas d’endormissement.

Afin de compléter son offre, la firme calvadosienne, en collaboration avec Arteac-Lab, a également travaillé sur la sonorisation de l’appui-tête d’un siège pour isoler le passager des nuisances sonores environnantes. Cette innovation permettrait d’améliorer le confort de l’utilisateur.