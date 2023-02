[Communiqué] Calvados : Factem décroche la certification bronze d’EcoVadis pour sa politique RSE

EcoVadis, plate-forme d’évaluation de la performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), a annoncé les résultats de l’évaluation du groupe Factem en janvier 2023. Cette PME originaire de Bayeux (Calvados) s’est vu attribuer la certification bronze. Elle conçoit et fabrique une large gamme de produits pour l’aviation civile et militaire. Elle est l’un des principaux fournisseurs d’accessoires audio en France.

La stratégie RSE du groupe repose sur deux aspects. Le premier porte sur l’engagement dans les actions sociales locales, comme l’aide à l’association Le sourire de Justine, au club de football de Bayeux et au Festival international du cirque de Bayeux. Le second concerne la préservation de l’environnement. À cette fin, elle a créé le poste de responsable HSE (hygiène sécurité environnement). Cette démarche vise un impact positif sur l’environnement à travers la création de politiques RSE et environnementales, adoptées par les 70 collaborateurs de l’entreprise.