[Communiqué] Calvados : Eldim soutient le mouvement d’Apple pour une neutralité carbone d’ici à 2030

Le géant californien du high-tech, Apple, a annoncé il y a quelques années son ambition de devenir neutre en carbone à l’horizon 2030 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Si l’entreprise a déjà atteint la neutralité carbone pour son site et les énergies utilisées, elle continue d’inciter ses fournisseurs et ses sous-traitants à passer aux énergies renouvelables pour la fabrication de ses composants, afin de générer des produits finaux à l’empreinte carbone neutre. Plusieurs de ses fournisseurs s’y sont déjà engagés. L’entreprise Eldim, située à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen (Calvados), vient de rejoindre le mouvement.

Eldim est spécialisée dans les technologies d’affichage et de métrologie (science des mesures). Elle conçoit, développe et produit des systèmes de métrologie optique avancés. L’entreprise fournit à Apple un équipement de test pour la conception des modules Face ID (système de reconnaissance faciale) intégrés dans les iPhone et les iPad Pro. Afin d’accompagner le mouvement de l’équipementier américain, pour qui elle travaille depuis plus de dix ans, Eldim entend accélérer ses investissements en géothermie). Ceci a pour objectif d’assurer une neutralité carbone de ses activités liées à Apple d’ici à fin 2022.