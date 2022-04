[Communiqué] Calvados : Eldim investit pour accompagner son développement

La société Eldim, établie à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), est un acteur mondial dans le domaine de la mesure de la lumière issue des écrans réels et virtuels ainsi que des autres dispositifs optiques. L’entreprise s’est, au départ, spécialisée dans la caractérisation de la lumière pour les équipements de laboratoire dédiés à des usages complexes, à l’instar de l’aérospatial. Elle répond aujourd’hui à une demande massive sur le marché de la caractérisation des écrans pour différentes applications. Elle apporte ainsi à ses clients des outils qui leur permettent de mesurer rapidement et efficacement les propriétés optiques de leurs produits électroniques. Parmi ses clients figurent différents fabricants nationaux et internationaux, dont Sharp, Sony, Samsung, Apple, Nokia, Valeo, LG…

L’entreprise, qui entend soutenir son développement en France et à l’international, vient d’augmenter son capital afin de faire face à une demande en forte croissance et de répondre efficacement aux besoins de sa clientèle. Dans l’optique d’accroître sa notoriété, l’entreprise présidée par Thierry Leroux sera présente à la « Display Week » qui se déroulera en mai 2022 à San José en Californie (États-Unis). Il s’agit d’un événement mondial présentant les avancées de l’industrie sur les systèmes d’affichage numériques. À cette occasion, Eldim exposera sa dernière avancée technologique baptisée « CubeX », une cartographie angulaire multi-spectrale, adaptée aux mesures sur des lignes de production.