[Communiqué] Calvados : Degrenne investit 5 millions d’euros sur son site de Vire

Le spécialiste français des arts de la table et des couverts en inox, l’entreprise Degrenne implantée à Vire (Calvados), se relance progressivement après deux années difficiles marquées par la crise sanitaire. Il vient d’annoncer un investissement de 5 millions d’euros qui permettra non seulement de moderniser ses locaux industriels et ses outils de production, mais aussi d’accroître ses capacités de production. La relocalisation des unités productives, la numérisation et la robotisation industrielle sont envisagées par l’entreprise. Le recrutement de nouveaux collaborateurs est également prévu.

Fondée en 1948 par Guy Degrenne, la société Degrenne conçoit et fabrique des couverts de table en inox, des assiettes en porcelaine ainsi que divers articles industriels. Depuis sa création, l’entreprise ne cesse d’innover. Son ambition est de toujours créer des pièces au savoir-faire artisanal unique, typique de la région Normandie. Elle est reconnue par le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Rappelons qu’en 2021, Degrenne avait été soutenue par l’État à hauteur de 1,2 million d’euros pour l’acquisition d’une nouvelle machine. Elle a également réalisé des investissements, fin 2021, pour rapatrier en France l’ensemble de sa production jusque-là en Thaïlande.