Degrenne, ayant son siège social à Vire (Calvados), se développe dans la conception, la fabrication et la vente de couverts de table en inox et d’assiettes en porcelaine. Entre avril 2022 et mars 2023, l’entreprise présidée par Géraldine Hottier-Fayon prévoit d’investir 1 million d’euros pour son site de Pierre-Buffière (Haute-Vienne). Ce budget sera dédié à l’extension et au réaménagement du site. Il permettra aussi de moderniser et d’optimiser la partie ergonomie des postes de travail de l’atelier décoration. Il est aussi prévu de renouveler un certain nombre de machines et d’outils, et de remettre en état quelques fours à cuisson. Cette stratégie de croissance va s’accompagner de plusieurs recrutements.

Rappelons que cet investissement s’inscrit dans la politique de redynamisation de la société, suite à deux années difficiles marquées par le Covid-19. Il intervient après un investissement de 5 millions d’euros sur le site de Vire, destiné à la modernisation des locaux industriels et des outils de production, et à l’augmentation des capacités de production de cette unité.