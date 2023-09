[Communiqué] Calvados : de nouveaux axes de développement pour la Maison Johanès Boubée

La Maison Johanès Boubée, établie à Bayeux (Calvados), est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de vins et de spiritueux. Afin de conforter son développement, cette filiale du groupe Carrefour met en place de nouvelles stratégies. Cette année, elle s’est dotée d’un outil de production pour poursuivre la modernisation de son site, lancée en 2015. Cette ligne, qui mesure environ 175 mètres, vient remplacer les deux anciennes qui servent à l’élaboration du sirop, du vin et des spiritueux.

Cet équipement, plus performant et polyvalent, permettra à la société de réduire sa consommation d’énergie mais aussi d’augmenter sa capacité de production jusqu’à 9 000 bouteilles conditionnées par heure.

Dans le cadre de son développement et pour renforcer sa compétitivité dans le domaine des vins et des spiritueux, la société entend augmenter son chiffre d’affaires et vendre chez Carrefour un produit sur deux, issu de son site calvadosien d’ici à 2026.