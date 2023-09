[Communiqué] Calvados : création d’une IA pour le développement des compétences par une start-up à Colombelles

Depuis 2017, au sein de la start-up Tinycoaching, implantée à Colombelles, près de Caen (Calvados), un outil de coaching virtuel sur messagerie est développé. L’entreprise a créé un coach virtuel doté d'une intelligence artificielle, appelé Tiny. Contrairement à ChatGPT, cet outil vise à développer les compétences des individus plutôt qu'à les remplacer. Il engage des conversations avec les utilisateurs souhaitant suivre une formation via des plates-formes comme Messenger.

Pour permettre ce dialogue interactif, les leaders de l’entreprise ont collaboré avec des experts en littérature, en neurosciences et en pédagogie. Le premier chatbot neuropédagogique possède ainsi un cerveau pour la compréhension et une voix pour la communication. L'outil est équipé d'une base de données de plus de 300 compétences, offrant un coaching dans des domaines aussi variés que la vente, la gestion, la cybersécurité et la prévention.

La future mise à jour de Tiny intégrera une fonction d'analyse des sentiments. En évaluant le contenu des réponses et en tenant compte de l'humeur de l'utilisateur, elle permettra de déceler l'état émotionnel de l'apprenant pour ajuster ses interactions. Avec une levée de fonds de 4 millions d'euros, l'ambition de Tinycoaching est de doubler son équipe.